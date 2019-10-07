Лима, , 18:42 — REGNUM Большинство жителей Перу — 84% — поддержали роспуск Конгресса президентом. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на неправительственный Институт изучения Перу.

Столь высокий процент поддержавших решение президента эксперты связывают с отрицательным отношением населения к неолиберальной партии «Народная сила», которая имела в парламенте последнего созыва большинство.

В организации отметили, что одновременно уровень поддержки населением президента Мартина Вискарры вырос в сентябре с 40% до 75%.

Новые выборы в перуанский парламент назначены на 26 января 2020 года.