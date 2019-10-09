Обсуждение различного уровня экспертами сравнительных достоинств и недостатков зенитно-ракетных комплексов не может обойти стороной российские С-300П и С-300В и американский Patriot. Как сравнить эти самые распространенные в мире ЗРК средней и большой дальности и корректно ли такое сравнение в принципе, обсуждает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

ЗРК Patriot Sivi Steys

Москва, , 00:55 — REGNUM Особенно разгорелись споры вокруг эффективности тех или иных ЗРК после недавней успешной атаки беспилотников-камикадзе и крылатых ракет против саудовских нефтеперерабатывающих заводов. Защита комплексами Patriot, которые располагались вокруг, оберегая НПЗ от нападения с воздуха, показала в данном случае низкую эффективность и подняла вопрос о действенности этого ЗРК как такового.

Простой ответ на этот сложный вопрос заключается в том, что тот, кто продумывал и организовывал атаку на саудовские заводы, прекрасно осознавал слабость защищающих их Patriot. Эти ЗРК специально разрабатывались для защиты от тактических баллистических ракет, атака которыми осуществляется по совсем иным траекториям, нежели атака с использованием БПЛА и крылатых ракет.

Причина такого положения в том, что для США угроза с воздуха авиацией или крылатыми ракетами не представляется как нечто актуально рискованное. А вот угроза атаки баллистическими ракетами в тех регионах, где США ввязывались в конфликты или организовывали такие конфликты была, наоборот, актуальна. Действия Patriot в иракской компании показали их высокую эффективность. Что же можно сказать об основном конкуренте Patriot — С300? Он как раз был разработан против крылатых ракет и авиации.

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Какой зенитный ракетный комплекс совершеннее — Patriot или С-400?».