Кабул, , 18:43 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Идриз Заман заявил, что любые переговоры и встречи, посвященные мирному процессу в стране и при этом в которых не принимают участие представители центрального правительства Афганистана, не окажут какого-либо влияния на окончание войны.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Идриз Заман сделал это заявление в ходе пресс-конференции в столице Афганистана городе Кабуле.

Заместитель главы МИД Афганистана заявил, что в своем решении провести переговоры с представителями Пакистана движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не руководствовалось стремлением к миру, если же они действительно хотят положить конец войне, то такие действия ни к чему не приведут.

Идриз Заман добавил, что правительство Афганистана не считает возможным развитие мирного процесса без достижения консенсуса между странами региона.