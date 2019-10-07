Кабул, , 18:43 — REGNUM Глава Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что следующий президент принесет присягу в ближайшие 3 недели.

Ашраф Гани (сс) Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Ашраф Гани сделал это заявление в ходе церемонии, посвященной передаче тысячи квартир солдатам Национальных сил безопасности и обороны Афганистана, в том числе семьям погибших.

Президент Гани добавил, что следующий глава государства будет выбран на основе волеизъявления народа, Независимая избирательная комиссия представит результаты в соответствующие сроки.

Глава государства отметил, что в ближайшие 3 недели он продолжит вести активную политику в сфере обеспечения нужд граждан, после чего эти вопросы перейдут в ведение следующего президента.

Выборы президента Афганистана прошли 28 сентября текущего года. Ашраф Гани является одним из 13 кандидатов на пост следующего главы государства.

Согласно данным Независимой избирательной комиссии, в выборах приняло участие свыше 2,5 миллионов человек из 9,5 миллионов зарегистрированных избирателей.