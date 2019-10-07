Багдад, , 15:10 — REGNUM Государство и народ Ирака высоко ценят роль России в борьбе с террористами. Об этом 7 октября заявил председатель парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Иракский народ вынес на себе основную тяжесть в борьбе с террористами. Государство и народ высоко ценят роль России, которая всегда стояла (с нами) плечом к плечу в этой борьбе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Багдад с официальным визитом. Главу российского МИД ждёт в Багдаде встреча с руководством Ирака: президентом страны Бархамом Салехом и премьер-министром Аделем Абдель Махди.

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