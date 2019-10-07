* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:45 — REGNUM Высокопоставленные командиры 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности при активной поддержке с воздуха, уезд Ачин провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) был полностью очищен от боевиков *ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны по зачистке уезда Ачин провинции Нангархар были ликвидированы десятки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остальные бежали на территорию Пакистана.

По словам высокопоставленных командиров 201 корпуса Национальной армии Афганистана, операция по зачистке уезда Ачин провинции Нангархар от сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжалась в течение 10 дней.

С момента проникновения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территорию Афганистана уезд Ачин считался одним из основных районов деятельности группировки.

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.