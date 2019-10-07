Кабул, , 18:40 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Национальные силы безопасности и обороны сыграли огромную роль в обеспечении безопасности и проведении президентских выборов 28 сентября текущего года.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, президент Гани сделал это заявление в ходе заседания командования Национальных сил безопасности и обороны, которое прошло в президентском дворце в Кабуле.

Глава государства заявил, что для обеспечения безопасности на президентских выборах было задействовано беспрецедентное число солдат Национальных сил безопасности и обороны — 75 тысяч.

Ашраф Гани отметил, что Национальные силы безопасности и обороны проявили невероятную беспристрастность в ходе выборов, что является необходимым элементом демократической системы.

Президент Афганистана добавил, что те, кто погиб в день выборов, отдали свою жизнь во имя демократии и республики, и государство сделает все необходимое, чтобы оказать поддержку их семьям.