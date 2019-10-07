Одесса, Украина, , 15:24 — REGNUM Обращение против готовящегося на Украине законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель написали депутаты Одесского областного совета. Текст документа разместил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По мнению областных депутатов, принятие закона, который отменит мораторий на продажу земли в стране, приведет к тому, что ее скупят иностранцы. Это, в свою очередь, нанесет удар по фермерскому хозяйству и приведет к тяжелым экономическим последствиям для села и Украины в целом, считают они.

«Принятие этого законопроекта приведет к краху нашей независимости и является прямой угрозой суверенитету Украины», — говорится в обращении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава фракции Верховной рады «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что разрешение продавать землю позволит оживить украинскую экономику. Он также отметил, что у всех крупнейших агропредприятий есть иностранный капитал или иностранный собственник.