Москва, , 15:06 — REGNUM Россия надеется, что в скором времени получит нот Ирана все необходимые разъяснения по поводу задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сегодня, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Москва считает задержание российских журналистов неприемлемым и относится к таким действиям крайне негативно.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналист из России Юлия Юзик была задержана в Тегеране 2 октября и помещена в камеру. По предварительной информации, её обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Позднее власти арабской республики пояснили, что задержание Юзик не связано с вопросом о шпионаже. Как уточнил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, причина задержания связана с вопросом получения визы.

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