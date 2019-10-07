Донецк, , 15:13 — REGNUM Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) предали в ОБСЕ информацию о начале процесса устранения нарушений на участке разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское. Об этом сообщили 7 октября в пресс-службе СЦКК.

В СЦКК отметили, что украинская сторона обязана подать в ОБСЕ аналогичный документ.

«Киев, вместо того, чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиапространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины», — прокомментировала ситуацию министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Чиновник отметила, что семидневный режим соблюдения тишины, на который ссылаются представители Украины, не является обязательным для устранения нарушений и восстановления разведения сил.

Никонорова добавила, что в ОБСЕ придерживаются такой же точки зрения.

«Киев вновь применяет излюбленную тактику времён [Петра] Порошенко (экс-президента Украины — ИА REGNUM) — всеми способами затягивать исполнение своих обязательств по достигнутым в Минске договоренностям», — считает глава МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о недельной отсрочке отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.

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