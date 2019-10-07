Донецк, 7 октября 2019, 15:13 — REGNUM Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) предали в ОБСЕ информацию о начале процесса устранения нарушений на участке разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское. Об этом сообщили 7 октября в пресс-службе СЦКК.
В СЦКК отметили, что украинская сторона обязана подать в ОБСЕ аналогичный документ.
Чиновник отметила, что семидневный режим соблюдения тишины, на который ссылаются представители Украины, не является обязательным для устранения нарушений и восстановления разведения сил.
Никонорова добавила, что в ОБСЕ придерживаются такой же точки зрения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о недельной отсрочке отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.
Читайте также: Власти Украины перенесли начало отвода войск в Донбассе