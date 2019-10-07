Могадишо, , 19:48 — REGNUM Федеральное правительство Сомали подало жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) из-за нарушения его воздушного пространства соседней Кенией. Протест последовал после того, как пассажирский самолет из Кении нарушил правила Управления гражданской авиации Сомали, совершив прямой перелет в портовый город Кисмайо без остановки в столице страны Могадишо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Должностные лица Управления гражданской авиации Сомали (SCAA) подтвердили, что они подали свою жалобу на поведение Найроби в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

Самолет с регистрационным номером 5Y-JXJ, который работает по лицензии воздушного оператора от Jubba Airways, приземлился в Кисмайо из Найроби в субботу с некоторыми членами парламента и оппозиционными политиками на борту. Политики хотят присутствовать на церемонии инаугурации победителя спорных выборов регионального лидера Ахмеда Мохамеда Ислама.

Новая жалоба со стороны Могадишо прозвучала через несколько дней после того, как сомалийские и кенийские официальные лица встретились в Могадишо для укрепления двусторонних связей, несмотря на спор по морской границе в Международном суде в Гааге. Федеральное правительство Сомали отклонило просьбу Кении отложить рассмотрение дела как минимум на один год.