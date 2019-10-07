Гомель, Белоруссия, , 15:03 — REGNUM «4 октября завершился большой четырхдневный пресс-тур по Гомельщине блогеров и журналистов из более чем 20 различных федеральных и региональных изданий Российской Федерации», — проинформировал сегодня, 7 октября «Национальный пресс-центр Республики Беларусь».

Организаторами «пресс-тура» выступили три госструктуры — «Национальный пресс-центр Республики Беларусь», Постоянный комитет Союзного государства Белоруссии и России, а также Гомельский облисполком. Сообщается, что «за четыре дня работы пресс-тура журналисты и блогеры из России посетили целый ряд промышленных, социальных и культурных объектов Гомельщины, а также встретились с руководством региона».

Напомним, чиновничья «идеологическая вертикаль» Белоруссии регулярно организовывает пропагандистские «пресс-туры» для зарубежных работников СМИ и блогеров, оплачивая мероприятия из средств белорусских налогоплательщиков. В белорусском обществе преобладает негативное отношение к таким мероприятиям, что прослеживается по реакции в социальных сетях.

В то же время власти Белоруссии препятствуют свободной работе журналистов на территории республики. Российских журналистов обязывают проходить аккредитацию в МИД и отказывают в предоставлении таковой при подозрениях в отсутствии лояльности к местным властям. К журналистам российских СМИ в Белоруссии применяются обыски с изъятием и уничтожением собранного материала, депортации и преследования по сфабрикованным уголовным делам.

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