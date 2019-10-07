Москва, , 15:03 — REGNUM Сегодня, 7 октября, президента России Владимира Путина по телефону поздравили с днем рождения лидеры ряда стран СНГ и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

За работой Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, Путина поздравили лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-руководитель этой страны Нурсултан Назарбаев.

В адрес Путина поступают поздравительные послания и телеграммы от многочисленных глав государств, правительств зарубежных стран, общественных деятелей и т. д.

«Путин принимает поздравления от зарубежных коллег с 10:00. За 2,5 часа он провел 10 телефонных разговоров. Путин не только принимает поздравления, но и обсуждает насущные вопросы», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с днем рождения. Патриарх Кирилл отметил чуткое отношение Путина к деятельности церкви.

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