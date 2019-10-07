Аддис-Абеба, , 19:49 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед получил официальное послание от президента Южной Африки Сирила Рамафосы, сообщает канцелярия премьер-министра. Президент Рамафоса в своем послании признал исторические отношения между двумя странами и пригласил премьер-министра Абия Ахмеда посетить Южную Африку с целью расширения отношений между Эфиопией и ЮАР до стратегического уровня. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Премьер-министр также встретился и обсудил повестку дня в двусторонних отношениях со специальными посланниками президента Южной Африки Джеффом Радебе и Хулу Мбату. Специальные посланники сообщили об усилиях, предпринимаемых правительством Южной Африки для эффективного реагирования на недавние нападения и грабежи иностранных граждан, и высоко оценили позитивную роль, которую сыграли многие эфиопы в Южной Африке.

Президент Рамафоса похвалил премьер-министра Абия за сильное лидерство, проявленное в освобождении политзаключенных, и высоко оценил укрепление отношений с Эритреей. Премьер-министр Абий Ахмед рассказал о различных позитивных сторонах отношений между двумя странами и назвал Южную Африку образцом для Африки в ее экономическом росте и развитии демократии.