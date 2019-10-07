Париж, , 14:59 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что концепция миграционных квот «не является запретным словом», сообщает Le Figaro.

«Квоты не имеют смысла для просителей убежища или для воссоединения семьи. Но мы можем обсудить наши потребности в иностранной рабочей силе и установить амбициозные цели для приема студентов», — отметил премьер-министр страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, чтобы продолжать принимать беженцев достойно, страна не должны быть слишком привлекательной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон затронул тему иммиграции в интервью Europe 1, заявив, что Франция не может всех принять.

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