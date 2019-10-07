Аддис-Абеба, , 19:50 — REGNUM 70 политических партий Эфиопии приняли резолюцию о начале голодовки в знак протеста против недавно принятой пересмотренной процедуры регистрации политических партий и провозглашения нового закона об избирательном праве. Политические партии заявили: «Наши предложения не были включены в пересмотренный закон о выборах, и наши систематические жалобы на закон не были услышаны». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Политические партии в основном жалуются на крайне завышенное необходимое количество подписей для формирования политической партии, как на региональном, так и на общенациональном уровне. Согласно новому закону о выборах, любая партия, баллотирующаяся в национальный парламент, должна иметь как минимум 10 000 зарегистрированных членов. Аналогичным образом, Избирательная комиссия одобрит региональную партию, только если заявитель подготовит список, содержащий как минимум 4000 зарегистрированных членов.

Политические партии заявили, что они начнут двухдневную голодовку, которая состоится 17 октября 2019 года, в качестве крайней меры, чтобы привлечь внимание законодательного органа и правительства в связи с пересмотренным законом о выборах.

«Мы подали письмо-запрос в национальный парламент и канцелярию премьер-министра, но оба института власти были равнодушны», — заявили партии.

Партии заявили, что за голодовкой, организованной руководством соответствующих партий, последует подача петиций по всей стране.