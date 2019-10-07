Аддис-Абеба, , 19:50 — REGNUM Амхарская демократическая партия (АДП) Эфиопии, управляющая регионом Амхара, обвинила «неизвестные силы» в недавних убийствах и насилии в северной части регионального государства. В своем заявлении региональное правительство описало все еще «нераскрытые силы», состоящие из людей, завязанных в политике заговора. «Задача сил заключалась в том, чтобы получить политическую прибыль и воспрепятствовать проводимой реформе в штате Амхара в частности и в стране в целом». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Согласно заявлению, «силы» начали нападения в разных местах, убивая невинных людей и подвергая перемещению многих других. Силы, которых в заявлении также называют «проигравшими игроками», пытаются разрушить давние отношения между народами кимант и амхара, которые веками жили в гармонии.

В заявлении, озаглавленном «Текущая реформа в Амхаре и стране не будет прервана игроками прошлого времени», говорится, что «разрушительные силы» серьезно повлияли на урожай сельскохозяйственных культур и другие виды экономической деятельности в штате. «Анонимные силы» использовали любые различия между народами амхара и кимант в качестве прикрытия для выполнения своей скрытой программы ослабления народа амхара и последующего развала Эфиопии.

Региональное правительство заявило, что «анонимные силы» вооружили, финансировали преступников и использовали различные средства массовой информации, в основном социальные сети, чтобы создать хаос в региональном государстве. Следует напомнить, что в засаде в городе Чилга штата погибли десятки людей, и никто не взял на себя ответственность за это.