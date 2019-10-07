Аддис-Абеба, , 19:50 — REGNUM Министерство водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии заявило, что трехсторонний технический диалог между Эфиопией, Египтом и Суданом, состоявшийся в Хартуме, закончился разногласиями с Египтом, требующими международного посредничества для урегулирования нерешенных вопросов с заполнением и эксплуатацией эфиопской плотины «Возрождения». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

В заявлении министерства говорится, что Эфиопия решительно выступает против предложения Египта о международном посредничестве. Это предложение было «необоснованным отрицанием прогресса в трехстороннем техническом диалоге», которое «идет вразрез с согласием и пожеланиями Эфиопии и Судана».

В преддверии министерской встречи Независимая научно-исследовательская группа провела 5-й раунд совещаний по наполнению и выпуску воды из плотины и выявила обнадеживающие результаты. Министерство также заявило, что Египет следовал «разрушительной тактике», направленной на прекращение гидрологического, экологического и социального прогресса в реализации проекта, в то время как Эфиопия и Судан сотрудничали с научной группой, предоставляя необходимую информацию. Делегация Египта заявила, что консультации могут продолжиться только в том случае, если ее предложение получит полное одобрение со стороны суданской и эфиопской делегаций. Таким образом, министерство заявило, что независимая научная группа не смогла выполнить свои обязанности до конца.

Делегация Эфиопии также заявила, что сейчас не время приглашать к участию международное посредничество на основе статьи 10 согласованных принципов трех стран.