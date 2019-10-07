Москва, , 14:54 — REGNUM Взаимодействие Русской православной церкви и государства идет на пользу российскому обществу. Об этом говорится в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла президенту Владимиру Путину, опубликованном 7 октября пресс-службой РПЦ.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что «плодотворное церковно-государственное сотрудничество», которое сложилось в России, будет и дальше способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения, нравственно оздоравливать общество, укреплять мир между национальностями и конфессиями и созидать «гражданское согласие».

Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя Путина с 67-летием, патриарх Кирилл поблагодарил главу государства за поддержку церкви.

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