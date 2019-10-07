7 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Ситуация соответствует известному тезису Бжезинского: против России, на руинах России и за счет России.

Александр Савельев, , 14:53 — REGNUM События начала октября вновь актуализировали белорусскую повестку.

Польша

На встрече в Житомире президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский излучали взаимный оптимизм, обменивались шутками, в том числе и в адрес России, и даже обсуждали совместные проекты в ракетостроении, то есть военно-техническое сотрудничество. А также запуск водного сообщения по Припяти и Днепру для упрощения поставок, в том числе белорусских нефтепродуктов.

Могло показаться, что Белоруссия строит Союзное государство именно с Украиной, а не с Россией.

За несколько дней до того произошел инцидент с вице-спикером польского Сейма Малгожатой Госевской, которой за русофобию запрещен въезд в Россию и, следовательно, в рамках Союзного государства, в Белоруссию тоже.

Тем не менее, в порядке исключения высокопоставленному представителю Польши было разрешено посетить Белоруссию для участия в антироссийской акции — возложению цветов к могилам поляков, «защищавших» Гродно от Красной армии в 1939 году. Понимают ли белорусские власти, что разрешая такие мероприятия, они участвуют в пересмотре итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, включая собственные границы, международно признанные благодаря Ялтинскому миру?

Польские реваншистские настроения известны давно и исторически восходят еще ко времени Лжедмитриев, когда русский государственный, «расширительный» патриотизм победил польский «сужающий» этнический национализм.

Сейчас в Польше слышны требования дополнительных репараций и даже территориальных уступок от Германии и претензии на часть российской Калининградской области.

В этой ситуации, учитывая активное продвижение польской мягкой силы в РБ (карта поляка, финансирование школ и центров и т.д.), было бы наивно предполагать, что «ополячивание» Белоруссии, особенно западной, проведение траурных мероприятий в честь поляков, «оборонявших» Гродно от Красной армии, является исключительно гуманитарными инициативами Польши, а не попыткой пересмотра итогов войны.

Еще одним интересным событием начала октября стало предложение президента Литвы избавить Белоруссию от энергетической «зависимости» от России, создав «альтернативный канал импорта нефти».

Это заявление сделано на фоне резкого недовольства Литвы строительством АЭС в Белоруссии, осуществляемого по контракту с Росатомом за счет выделенного Россией белорусской стороне кредита, и последних трений по нефтегазовому вопросу между Белоруссией и Россией.

Таким образом, налицо значительная активизация отношений Белоруссии с русофобскими режимами Украины, Польши и Литвы.

В этой связи многие сторонники прозападной ориентации Белоруссии уже начали говорить об «историческом реванше», о воссоздании некого подобия Речи Посполитой в виде глубокого интеграционного объединения или даже конфедерации.

Подсчитывается даже совместный человеческий и экономический потенциал такого объединения.

При всей утопичности этих предположений их не стоит сбрасывать со счета. Если русофобия и западная (прежде всего со стороны США) помощь перевесят этнический национализм, эти идеи будут последовательно пропагандироваться и воплощаться.

Такого рода объединение, охватывающее территории от Черного моря до Балтики, «от можа до можа» станет серьезной угрозой не только для России, но и для «старой» Европы, в первую очередь, Германии, и положит конец евразийской интеграции, в чем крайне заинтересованы США.

На фоне происходящей активизации «многовекторности», как это часто слишком скромно называют в Белоруссии, министр иностранных дел В. Макей дал пространное интервью по вопросам российско-белорусских отношений.

Главные тезисы министра: политической интеграции между странами не быть, а в рамках ведущихся переговоров по экономической интеграции абсолютно (sic!) неприемлемы некоторые предложения российской стороны. Прежде всего, по нефтегазовому сотрудничеству.

Иными словами, по мнению г-на Макея, Россия и дальше должна финансировать белорусский псевдосоциализм и сближение Белоруссии с откровенно русофобскими режимами. При этом финансирование зачастую осуществляется в непрозрачной форме. Только так называемая «перетаможка» российской нефти, когда экспортная пошлина пополняет не российский, а белорусский бюджет, принесла Белоруссии существенный дополнительный и не заработанный доход.

МВФ оценивает поддержку белорусской экономики Россией в 2005—2015 годах в 106 млрд долл, то есть почти 10 млрд в год.

Ситуация соответствует известному тезису Бжезинского: против России, на руинах России и за счет России.

Впрочем, переговоры с белорусской стороной по вопросам интеграции еще идут.

Но только предельно жесткая позиция российских переговорщиков может переломить ход событий и заставить руководство Белоруссии изменить внешнеполитический вектор.