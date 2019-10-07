Бишкек, , 14:52 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказывается давать показания по всем делам, выдвигаемым против него. Об этом 7 октября заявил адвокат Сергей Слесарев, сообщает издание 24.kg.

Алмазбек Атамбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, экс-президент считает, что следствие против него является незаконным, поэтому он не считает нужным давать какие-либо показания. Вместе с тем адвокат отмечает, что официально Атамбаеву предъявлено только одно обвинение — освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева.

Слесарев считает, что следствие проведено поверхностно, так как не доказано, что освобожденный Батукаев не болел лейкозом, что ранее послужило основанием для его освобождения. Предварительные слушания по данному делу начнутся 11 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года генеральная прокуратура Киргизии возобновила уголовное дело в отношении Азиза Батукаева. Ранее Алмазбек Атамбаев проходил по этому делу в качестве свидетеля. 9 августа ему предъявили обвинение.

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