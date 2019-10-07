Багдад, , 14:52 — REGNUM Власти Ирана временно отменили визы для граждан Ирака, говорится 7 октября в заявлении посольства в Багдаде.

«Все граждане Ирака смогут с 24 октября по 28 декабря 2019 года посещать Иран без визы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение будет способствовать развитию двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, возобновилась работа иранского контрольно-пропускного пункта (КПП) «Хосрави» на границе с Ираком, которая была временно закрыта из-за протестов в Ираке.

Напомним, стычки протестующих иракцев и правоохранителей привели к гибели более ста человек. Еще шесть тысяч получили ранения, такие данные привело 6 октября МВД Ирака.

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