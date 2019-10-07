Копенгаген, , 19:51 — REGNUM Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на заседании внешнеполитического комитета Фолькетинга заявил, что впредь решение об участии Дании в каком-либо вооруженном конфликте должно приниматься только при условии широкой поддержки парламента. Так, по словам министра, можно будет избежать таких случаев, когда Дания вмешивается в конфликт под сомнительным предлогом, как это было во время вторжения «коалиции желающих» в Ирак в 2003 году. Глава ведомства подчеркнул, что «широкая поддержка» не означает две трети депутатов Фолькетинга. По словам министра, эта фраза подразумевает в данном случае всеобъемлющее и плотное взаимодействие партий — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Тем не менее, неизвестно, что именно будет предприниматься для принятия будущих решений относительно участия Дании в конфликтах. Министр подчеркнул, что никаких существенных изменений в процедуре вообще не будет, вместо этого депутаты Фолькетинга будут более детально изучать все аспекта того или иного вооруженного конфликта. «Всегда важно понять, какие цели преследует военная операция, какова стратегия и средства её выполнения, сколько времени потребуется для выполнения задачи. То, что мы делаем сейчас, мы можем делать еще лучше и более открыто», — заявил глава ведомства.

В ходе своего выступления Йеппе Кофод сослался на опубликованный в феврале 2019 года отчет, согласно которому правительство Дании в 2003 году приняло решение вступить в «коалицию желающих» не зная наверняка, имеет ли Ирак оружие массового поражения или нет.