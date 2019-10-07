Копенгаген, , 14:59 — REGNUM В ходе пресс-конференции с участием премьер-министра Ирландии Лео Варадкара глава датского правительства Метте Фредериксен подчеркнула, что Дания окажется одной из тех стран ЕС, которые сильно пострадают из-за Брексита (выход Великобритании из ЕС). Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

«Если взглянуть на Европейский союз в целом, Дания по сравнению с другими государствами-членами потеряет больше от выхода Великобритании из ЕС, именно поэтому мы против Брексита», — заявила премьер-министр.

Метте Фредериксен и Лео Варадкар в ходе своих выступлений несколько раз подчеркнули, что страны будут оказывать помощь друг другу по мере развития событий Брексита.

«Я не считаю себя вправе давать советы Ирландии, но мы можем тесно сотрудничать, в том числе, когда впереди сложные времена», — заявила Фредериксен.

Варадкар выразил свое опасение по поводу того, что британский премьер-министр Борис Джонсон может вывести Великобританию из состава ЕС без какого-либо договора. Глава ирландского правительства подчеркнул, что Дублин будет работать над тем, чтобы избежать установления «жесткой границы» между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

«Мы сосредоточиваем усилия над тем, чтобы договор между ЕС и Великобританией все же был. Это возможно. Я надеюсь, что договор будет готов уже к середине октября. Я неоднократно повторял: Брексит не закончится выходом Великобритании из ЕС — нам придется переживать последствия этого», — отметил Варадкар.

Великобритания должна будет выйти из состава Европейского союза 31 октября. Согласно британскому законодательству, премьер-министр страны должен представить договор с ЕС, который бы устраивал парламент, до 19 октября.