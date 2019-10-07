Приштина, , 19:52 — REGNUM Будущий премьер Косово Альбин Курти — глава партии «Движение за самоопределение», получившей больше всего голосов — 25,8% — на парламентских выборах 6 октября в Косово, заявил о намерении вступить в переговоры о формировании будущего правительства края с Демократическим союзом Косово (ДСК) и его лидером Исой Мустафой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что он намерен «вместе с бывшим собратом по оппозиции руководить переменами».

По словам Курти, среди вызовов, с которыми придётся столкнуться новому правительству будет диалог с Сербией. Однако, по мнению этого политика, причиной сложного продвижения диалога было то, что его вели некомпетентные люди, не обладающие достаточной поддержкой среди населения; при этом вели без соответствующей подготовки и принципов.

Курти намерен взыскать с Сербии компенсацию за ущерб, нанесенный в период так называемой «оккупации», а также во время войны.