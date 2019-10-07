Чернушка, Пермский край, , 14:42 — REGNUM В Пермском крае на мандат по округу № 20 Чернушинской гордумы претендуют семь выдвиженцев. Процедура выдвижения кандидатов завершилась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Стоит отметить, в Чернушинском городском округе состоится отложенное голосование. Ранее выборы были признаны несостоявшимися, поскольку в ходе предвыборной кампании остался только один кандидат. Регистрация его оппонента была аннулирована на основании личного заявления выдвиженца.

Отложенное голосование назначено на 1 декабря 2019 года. По данным крайизбиркома, об участии в избирательной кампании заявили выдвиженцы «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «РотФронта» и самовыдвиженцы.