Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал согласование «формулы Штайнмайера» всеми участниками контактной группы по Донбассу. Это произошло 7 октября во время официального визита политика в Грузию, передает RT.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kuebi

Немецкий президент напомнил, что документ, названный его именем, был согласован в 2016 году на уровне президентов Украины, России и Франции, а также канцлера ФРГ.

«Может быть, это уже не столь актуально, однако содержание остаётся содержанием», — сказал Штайнмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, «формула Штайнмайера» определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины. Этот документ был подписан 1 октября в Минске на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

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