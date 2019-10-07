Буйнакск, Дагестан, , 14:43 — REGNUM Освобожден от занимаемой должности председатель собрания депутатов дагестанского города Буйнакска Шамиль Аташев. Решение о досрочном прекращении его полномочий на внеочередной сессии единогласно приняли члены горсобрания, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе мэрии муниципалитета.

Однако сам Аташев категорически не согласен с решением коллег. По его словам, депутаты при его принятии действовали под давлением действующего главы Буйнакска Исламудина Нургудаева.

«Решение незаконное, противоречит нормам действующего законодательства. Причина принятия подобного решения — моя принципиальная позиция по ряду вопросов городского хозяйства, которая не всем нравится», — написал Аташев на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что намерен принять меры для привлечения к ответственности должностных лиц, «причастных к беспределу и произволу» в отношении него.

На публикацию Аташева вскоре мэрия города ответила на своем официальном сайте. В сообщении сказано, что сам экс-председатель не сделал для Буйнакска ничего полезного, не внес ни одного предложения по улучшению жизни горожан, чем и заслужил смещение с должности.

«Неслучайно же его коллеги высказали редкое для буйнакского депутатского корпуса единодушие по отношению к своему председателю», — заметили в мэрии.

Бывшему лидеру буйнакских депутатов также напомнили, что глава города не может влиять на волю депутатов, а вопрос о его снятии с должности, как указано в тексте, является добровольным решением самих депутатов.

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