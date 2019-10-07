Киев, , 14:34 — REGNUM Жители Золотого (поселок на линии соприкосновения ЛНР и подконтрольной Киеву территории Луганской области) отказываются оставаться в городке после того, как оттуда уйдут украинские военные.

Об этом со ссылкой на информацию от волонтеров заявила народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее предполагалось, что разведение войск в районе Золотого и Петровского начнется сегодня, 7 октября, однако из-за обстрелов эту дату перенесли.

«К большому сожалению, несколько дней назад были обстреляны населенные пункты Петровское и Золотое, а наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на конкретной этом участке сохраняется мир и не происходят обстрелы», — пояснил прессе глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Фриз же заявила, что жители Золотого не доверяют другой стороне, которая придет и «будет их грабить».

«Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных. Односторонний отвод осенью просто в чистое поле… Это абсолютно непродуманная ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории», — отметила соратница Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что 5 октября президент Зеленский обсудил с главами военных и силовых ведомств новое разведение сил в Донбассе. На совещании было заявлено, что на неделе с 7 по 11 октября представители власти (не уточнялось, кто именно) посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает.