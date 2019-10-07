Москва, , 14:33 — REGNUM Важно избегать каких-либо действий, которые могут создать препятствия на пути сирийского урегулирования, заявил 7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

«В данном случае очень важно избегать каких-либо действий, которые могут и способны создать препятствия на пути сирийского урегулирования», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции концентрируются у сирийской границы после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале операции против курдских сил самообороны, расположенных на территории САР. Целью операции объявлено подавление военных соединений сил самообороны сирийских курдов, а также создание зоны безопасности на севере Сирии.

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