Москва, , 14:31 — REGNUM Россия, которая наряду с Германией и Францией является гарантом минского плана действий, заинтересована в выполнении договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сегодня, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые были запланированы своё время, положены на бумагу, и положены на бумагу, выполнялись», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Напомни, Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Кремль не является стороной конфликта, от которой зависит отвод вооружённых формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября вооружённые силы Украины и республик Донбасса должны были приступить к разведению сил в районе населённых пунктов Золотое и Петровское. Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дата отвода сил переносится из-за нарушения перемирия.

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