Богор, Индонезия, , 14:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил вопросы торгового сотрудничества с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на встрече в президентском дворце Богора 7 октября, сообщает Kompas.

Глава индонезийского государства упомянул политику Европейского союза (ЕС), которая запрещает продукты из пальмового масла.

«В области торговли мы соглашаемся расширять открытые и справедливые торговые отношения», — заявил Джоко Видодо в совместном заявлении для прессы.

«В этом контексте я выражаю обеспокоенность Индонезии политикой Европейского союза в отношении пальмового масла», — отметил президент.

Джоко Видодо также высоко оценил сотрудничество, подписанное Индонезией и Нидерландами в Нью-Йорке 26 сентября 2019 года, в отношении развития потенциала мелких фермеров.

Со своей стороны, премьер-министр Марк Рютте выразил благодарность за теплый прием, оказанный президентом Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии выразил признательность правительству Нидерландов за последовательное и твердое уважение суверенитета Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии выразил признательность правительству Нидерландов