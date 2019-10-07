Ташкент, 7 октября 2019, 14:28 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил соглашение с Белоруссией о межрегиональном сотрудничестве, сообщает 7 октября издание UzDayli со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.
Мирзиёев также одобрил соглашение о взаимодействии таможенных органов государств — участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между правительствами Узбекистана и Белоруссии о межрегиональном сотрудничестве было подписано 1 августа 2019 года в Минске в рамках официального визита Шавката Мирзиёева.