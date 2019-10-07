Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Вано Зардиашвили отказывался от депутатского мандата и распространяет заявление, в котором отметил, что после того, как стал депутатом парламента, был выбран в качестве цели черного пиара, связанного с периодом 2003−2012 гг. Об этом 7 октября сообщает агентство «Интерпрессньюс».

«За мной стоят моя семья и маленькие дети, которым каждый день из-за всего этого приходится переносить огромный стресс», — заявил Зардиашвили.

Согласно избирательному списку партии «Грузинская мечта», место Вано Зардиашвили в парламенте должен занять Ираклий Заркуа.