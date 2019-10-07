Порт-Луи, , 14:30 — REGNUM Премьер-министр Маврикия Правинд Кумар Джагнот в воскресенье, 6 октября, распустил парламент и объявил дату всеобщих выборов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По информации агентства, выборы в стране состоятся на острове 7 ноября.

Маврикий, популярное туристическое направление и одна из самых стабильных стран Африки, проводит выборы каждые пять лет, причем последний раз был в 2014 году.

По закону у страны есть от 30 до 150 дней на организацию выборов после роспуска парламента премьер-министром.

«Я посоветовал президенту республики распустить парламент и выдать предписание о проведении всеобщих выборов», — сказал Джагнот в видеообращении, добавив, что голосование состоится 7 ноября.

57-летний Джагнот, который также является министром финансов, будет добиваться еще одного срока в качестве лидера «Движения социалистов-боевиков» (МСМ). Он работал в должности премьер-министра с 2017 года, когда он перенял пост от своего отца, Анируды Джагнота.