Ереван, , 14:26 — REGNUM Экс-президент Армении Роберт Кочарян направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину. Как сообщает канцелярия второго президента, поздравив президента Российской Федерации с днем рождения, Роберт Кочарян пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов во благо России.

Роберт Кочарян находится под арестом и следствием по обвинению в свержении конституционного строя. Во время визита в Армению 1 октября Путин встретился с супругой Кочаряна.

Ранее Владимир Путин поздравлял Кочаряна с днём рождения, тогда, когда экс-президент уже находился под стражей.