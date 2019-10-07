Киев, , 14:21 — REGNUM На Украине общество раскололось на три группы из-за готовности Киева выполнять минские соглашения по «формуле Штайнмайера». Об этом 7 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Руслан Бортник.

«Треть украинцев хотят мира, они согласны на амнистию и расширение прав местного самоуправления, предоставление особого статуса. Эта часть украинцев восприняла инициативу президента как надежду на мирное урегулирование. Они не выходят на улицы. Вторая часть украинцев — 34−38%, в зависимости от разных соцопросов, хотят мира, но не понимают глубину компромисса. Эти украинцы восприняли эти идеи с определенным страхом. Их точку зрению демонстрируют некоторые силы в парламенте», — пояснил Бортник.

Политолог отметил, что 20−25% украинцев «не хотят мира», они хотят «продолжения войны до победного конца». По его словам, эта часть населения «будет агрессивно воспринимать любые попытки мирного урегулирования» даже «решение Папы Римского или Совета безопасности ООН».

«Эти украинцы восприняли инициативу президента как определенную опасность. Вот эти украинцы вышли на улицу. Президент попал в информационную ловушку, когда он вынужден оправдываться перед частью, которая вышла на улицу, хотя большая часть общества его и поддерживает», — добавил Бортник.

Он считает, что сегодня «многие украинцы находятся в глубочайшем когнитивном диссонансе».

«Для многих людей история последних пяти лет — история огромных личных переживаний, личных жертв, они потеряли близких друзей, знакомых, многие из них прошли войну, не только кого-то потеряли, но и убивали. Если минские соглашения будут реализованы, окажется, что всего этого можно было избежать», — сказал Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных регионах Донбасса пройдут по украинскому законодательству, после вывода из региона вооруженных формирований. По его словам, Рада должна принять новый закон об особом статусе Донбасса.