Москва, , 14:17 — REGNUM Республики Донбасса находятся под некоторым влиянием Москвы, однако Кремль не является стороной конфликта, от которой зависит отвод вооруженных формирований. Об этом сообщил 7 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе. Кремль стороной конфликта не является, таким образом, не может гарантировать отвод вооруженных формирований от линии соприкосновения.

Песков напомнил, что Россия наряду с Францией и ФРГ является гарантом Минских соглашений. Москва заинтересована, чтобы план, изложенный на бумаге и подписанный лидерами стран, был выполнен.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября вооруженные силы Украины и республик Донбасса должны были приступить к разведению сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дата отвода сил переносится из-за нарушения перемирия.

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