7 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:15 — REGNUM 22—25 сентября на заседании Организации Объединенных Наций состоялась встреча лидеров государств и правительств из 193 стран. Автор этих строк внимательно следил за заседаниями Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Открыл заседание 74-й Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной теме «Борьбы с бедностью, качественного образования, действий по сохранению климата и оживлению многосторонних усилий во имя комплексности», генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Также был проведен «Диалог лидеров», под заголовком «Мегатенденции, оказывающие влияние на реализацию целей в области устойчивого развития». На заседании от турецкой делегации присутствовали: президент Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар и депутат правящей Партии справедливости и развития от Измира Бинали Йылдырым.

Обращаясь к лидерам, Гутерриш предупредил о растущей напряженности в Персидском заливе и торговой войне между США и Китаем. Он вкратце говорил о следующем. Мир столкнулся с вероятностью возникновения вооруженного конфликта в Персидском заливе, вызвавшего нашу обеспокоенность в связи с тем, что мы не сможем справиться с его последствиями. Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии недопустима. Учитывая, что небольшой просчет может привести к серьезному кризису, нам нужно сделать всё возможное во имя здравого смысла и рассудительности. Однако может возникнуть серьезный раскол. Мир делится на две части, две крупнейшие экономики мира создают два отдельных мира, в которых они конкурируют друг с другом своими валютами, коммерческими и финансовыми правилами, собственным интернетом, искусственным интеллектом и геополитическими и военными стратегиями с нулевым выигрышем.

Антониу Гутерриш и Дональд Трамп Un.org

Обращение президента США Дональда Трампа привлекло особое внимание сообщениями относительно Ирана. Трамп заявил: «Если Иран будет продолжать действовать таким образом, санкции не будут ослаблены, наоборот, они будут ужесточены. Все страны обязаны перейти к действиям против Ирана. Ни одна ответственная страна не может сотрудничать с Ираном в его жажде крови». Отметив, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его страна обладают большим потенциалом, президент США сообщил: «Однако Северной Корее следует провести полную денуклеаризацию».

Выступивший с длинной речью, длившейся 35 минут, Эрдоган, перескочив вопрос о 1500 детях в возрасте до пяти лет, содержащихся в тюрьмах Турции, рассуждал на тему детей беженцев, прибившихся к берегам Эгейского моря. Основные положения выступления Эрдогана таковы. Мир очень быстро забыл о малыше Айлане. Не забывайте, что однажды такая же ситуация может произойти и с вами. Если нам удастся сократить глубину безопасной зоны в Сирии до Дейр-эз-Зора и Ракки, «мы сможем увеличить число возвращающихся к себе на родину сирийцев из нашей страны, Европы и других регионов, до 3 миллионов». Обратили на себя внимание также следующие высказывания Эрдогана: «Ядерное оружие массового уничтожения должно быть либо запрещено для всех, либо общедоступно, следует решить эту проблему, основываясь на справедливости».

25 сентября в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла конференция, посвященная проблемам всестороннего социального развития человечества. Конференция была организована Союзом журналистов и писателей в сотрудничестве с 36 неправительственными организациями из 24 стран. ООН рекомендовала объединить усилия правительств, частного сектора и гражданского общества для разработки, осуществления и оценки всесторонней политики социального развития для достижения целей устойчивого развития. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый правительствами во всем мире, некоторые группы населения всё еще страдают от конфликтов, насилия и неравенства, которые препятствуют социальному и экономическому развитию на национальном и региональном уровнях. Участие различных заинтересованных сторон в работе Генеральной Ассамблеи ООН оказывает значительное содействие в достижении поставленных целей.

Генеральная ассамблея ООН Un.org

В этом мероприятии приняли участие 24 выдающихся спикера из 13 стран Африки, Азии, Австралии, Европы, Латинской и Северной Америки, которые стремятся сделать мир всесторонне социально развитым. Конференции посвящаются обсуждению способов достижения целей в области устойчивого развития, которые были установлены в 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН. На этот раз темой дискуссии стала цель №16: «Мир, правосудие и эффективные институты». Она заключается в том, чтобы содействовать построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечивать доступ к правосудию для всех лиц и создавать эффективные, подотчетные и основанные на широком участии учреждения на всех уровнях.

В рамках конференции были проведены три сессии, во время которых обсуждались такие темы, как всестороннее социальное развитие в достижении целей устойчивого развития к 2030 году, развитие молодежи через расширение социальных и экономических прав и возможностей, защита социальных, экономических и культурных прав. Следует также отметить заявление организации Human Rights Watch (HRW) («На страже прав человека»), сделанное ей во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. HRW выступила с призывом к международному сообществу, собравшемуся в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, «отвергать эксплуатационную политику авторитарных и популистских лидеров и содействовать проявлению еще большего уважения к правам человека во всём мире».

Нью-Йорк — Москва