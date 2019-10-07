Киев, , 14:15 — REGNUM В Золотом и Петровском (Донбасс) Нацполиция Украины продолжит охранять общественный порядок и после разведения войск, поэтому эти населенные пункты не станут «серой зоной». Об этом 7 октября в Киеве на брифинге заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Наша Национальная полиция — это не вооруженные силы. Она будет обеспечивать охрану и безопасность в тех городах, поселках, селах, которые оставляют (ВСУ — ред.). Это не совсем «серая зона», о которой говорят. Сейчас существует «серая зона». Она осталась между линией отвода, которая была запланирована в 2014 году в Минске и линией (столкновения — ред.) де-факто. Это настоящая «серая зона», которую наши вооруженные силы пытались максимально уменьшить, чтобы наши люди не попадали в эти зоны беззакония», — рассказал Пристайко.

Министр заверил, что ВСУ готовы в любой момент вернуться на исходные позиции, если противник попытается прорвать линию фронта.

«Развод предполагает отвод живой силы наших вооруженных сил. Но фортификационные сооружения остаются. Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того она планирует какие-то агрессивные действия, наши войска займут те позиции. Мы не рекомендуем играть и пробовать такие шаги, чтобы захватить позиции или город, прикрываясь отводом», — подчеркнул Пристайко.

Он сообщил, что сегодня в Донбассе не произошло разведение войск из-за нарушения режима тишины.

«Сегодня должно было бы начаться разведение. Об этом договорились наши переговорные команды в Минске. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны и Петровское, и Золотое. Разведение начинается на седьмой день после того как конкретно на этом участке сохраняется мир и не происходит обстрелов. Нам нужно ждать следующий период в семь дней, который должен доказать, что стороны имеют серьезные намерения и готовы к дальнейшим шагам по разведению», — рассказал Пристайко.

Как сообщалось, 6 октября замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что Нацполиция звеличила численность полицейских в Золотом и Петровском. Они в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения. В свою очередь лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий анонсировал ввод в Золотое и Петровское украинских добровольцев для защиты мирных жителей.