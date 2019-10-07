Москва, , 14:14 — REGNUM Достоверности информации, опубликованной издание The Washington Post о некоторых подробностях телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путины, вызывает сомнения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Я не знаю, насколько вообще можно считать достоверной эту информацию и подобные публикации», — отметил официальный представитель Кремля, подтвердив, что в администрации президента эту публикацию американской газеты видели.

Песков уверен, что к подобным публикациям «нужно относиться с большим допуском и очень-очень аккуратно».

Напомним, на днях газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «заискивал» перед главой России Владимиром Путиным в ходе их первого разговора по телефону, который состоялся в январе 2017 года. Так, как отмечает источник, Трамп называл российского коллегу «великим лидером и извинялся за то, что не позвонил ему раньше».