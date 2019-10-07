Киев, 7 октября 2019, 14:09 — REGNUM «Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко. Соответствующее видео он опубликовал 7 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, противники «формулы Штайнмайера» несправедливо упрекают нынешнюю украинскую власть в «капитуляции», поскольку Украина выполняет то, что подписала ранее.
Депутат отметил, что отказ от мирных переговоров по Донбассу приведёт к международной изоляции Украины. Поэтому Украина, во-первых, вынуждена вести переговоры, а, во-вторых, чем-то жертвовать.
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