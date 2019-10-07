Киев, , 14:09 — REGNUM «Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко. Соответствующее видео он опубликовал 7 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, противники «формулы Штайнмайера» несправедливо упрекают нынешнюю украинскую власть в «капитуляции», поскольку Украина выполняет то, что подписала ранее.

«Капитуляция, если и была на Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей — это формула Штайнмайера и так далее, — это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения», — рассказал он.

Депутат отметил, что отказ от мирных переговоров по Донбассу приведёт к международной изоляции Украины. Поэтому Украина, во-первых, вынуждена вести переговоры, а, во-вторых, чем-то жертвовать.

«Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции — она уже произошла. Больше, чем было — никто не допустит», — добавил парламентарий.

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