Во времена Советского Союза белорусы завидовали благополучию грузинского народа, и сейчас грузины радуют белорусов на ежегодном минском фестивале «Тбилисоба». Об этом сегодня, 7 октября в Минске заявил Александр Лукашенко, принимая в своём президентском дворце экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Минск, , 14:01 — REGNUM В период СССР «грузины были самые продвинутые», констатировал бессменный белорусский лидер. Они ездили на самых лучших автомобилях — «Волгах».

Лукашенко и Маргвелашвили обменялись комплиментами. При этом белорусский лидер пожаловался гостю на непростую обстановку: «Мы как в горячем котле — со всех сторон подогревают».

Напомним, Александр Лукашенко отказался выполнять своё обещание по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Во время военного конфликта 2008 года он демонстративно поддержал Михаила Саакашвили, которого назвал «другом белорусского народа».