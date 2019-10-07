Нур-Султан, , 13:58 — REGNUM Заместитель президента Болгарии Илиана Йотова прибыла в Нур-Султан с официальным визитом. Об этом 7 октября заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, 7 октября начался двухдневный рабочий визит вице-президента Болгарии в Нур-Султан и Павлодар. Йотова уже встретилась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и заместителем главы ассамблеи народов Казахстана Жансеитом Туймебаевым.

Вице-президент Болгарии планирует также встретиться с руководством Павлодара и представителями болгарской диаспоры. Визит Илианы Йотова состоялся по приглашению болгарской диаспоры.

Напомним, 24 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Болгарии Руменом Радевым. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. Казахстанский лидер пригласил своего коллегу посетить Казахстан.

Читайте также: Между Болгарией и Казахстаном запустят три авиарейса