Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Германия является одним из самых активных сторонников интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз. Об этом 7 октября заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает «Интерпрессньюс».

Штайнмайер также подчеркнул дружеские отношения и сотрудничество между Берлином и Тбилиси, отметив, что Грузия всегда может надеяться на политическую поддержку Германии.

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