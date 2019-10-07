7 октября 2019 | Время чтения 12 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 30 сентября – 6 октября 2019 года стали: папа Франциск пожелал Европе оставаться верной Господу; правым партиям Запада привели в пример PiS; посольство Тайваня при Святом престоле похвалило свою страну; что стоит за выступлением Помпео в Ватикане; три государства будут совместно бороться с исламофобией; военная победа России в Сирии и мир; русские православные во Флоренции поддержали Москву и хотят дружить со всеми.

Станислав Стремидловский, , 13:53 — REGNUM Папа Римский Франциск пожелал Европе оставаться верной Господу, передает Vatican News (Ватикан). 3 октября в Сантьяго-де-Компостела началась пленарная ассамблея Совета епископских конференций Европы (CCEE) на тему «Европа: время пробуждения и знаки надежды». По этому случаю понтифик направил главе CCEE кардиналу Анджело Баньяско специальное послание, подчеркивая, что обсуждаемая тема является «провокацией» для размышлений о пути, который следует предпринять Европе. Место проведения встречи, которое увенчивает знаменитый путь Святого Иакова, помогает «вновь раскрыть великое наследие Европы, единой в своей религиозной и культурной традиции и вместе с тем столь явно отмеченной многочисленными особенностями, составляющими ее богатство». Папа призывает епископов воспринимать их собрание как путь, на котором можно заметить скрытые знаки надежды для Европы. Такими знаками, порождением христианской традиции, является, например, характерная для Европы забота о страждущих, нуждающихся и больных, о заключенных, бедных, о мигрантах и беженцах; забота о культуре и образовании, залог будущего для нашего континента. «Вера в воскресшего Господа, — пишет Папа, — сделала христиан бесстрашными в любви, а она является самым действенным противоядием к современным тенденциям разобщенности и противостояний. Проявления популизма, распространение которого мы наблюдаем в наше время, питаются постоянным поиском контрастов, но они не открывают сердце, а, наоборот, заключают его в стены угнетающего недовольства. Любовь же открывает и позволяет дышать. Она не противопоставляет людей, но в нуждах самых последних видит нужды каждого из нас, ибо все мы в определенной мере нищие, все мы слабы и нуждаемся в заботе». Обращаясь к европейским епископам, понтифик вновь напоминает, что вера передается не прозелитизмом, а привлекательностью, то есть свидетельством.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне парламентских выборов «Право и Справедливость» (PiS), партия Ярослава Качиньского, является фаворитом, но страна разделена, считает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В воскресенье, 13 октября, граждане Польши будут голосовать. Опросы общественного мнения единогласно отдают победу PiS. Доктор Славомир Совиньский, преподаватель Католического университета имени кардинала Вышинского, отмечает, что стратегия «Права и Справедливости» требует мобилизации собственного электората. Известный католический эксперт Томаш Терликовский очень критично относится к партии Качиньского, хотя последняя пытается позиционировать себя защитником традиционных ценностей. По мнению политолога, PiS не является консервативной партией, ее единственная цель — власть, сильное государство и реформа судебной системы. Однако, критикуя «Право и Справедливость», Терликовский признает, что она провела «перераспределение государственных средств в пользу бедных». Оппоненты Качиньского ставят во главу угла легализацию гражданских браков, финансирование искусственного оплодотворения, либерализацию продажи контрацептивов и сексуальное воспитание в школах. Некоторые идут дальше и предлагают «обложить налогом Церковь», «создать светское государство», «перестать преподавать религию в школах».

Правящая в Польше партия «Право и Справедливость» является одной из самых популярных правых партий на Западе, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Она также является одной из самых продвинутых. На днях PiS пообещала массовое увеличение расходов на здравоохранение — предложение, популярное среди избирателей и непопулярное среди либертарианских идеологов. Партия намерена увеличить расходы на здравоохранение до 6% ВВП к 2024 году. Эта инициатива является лишь одним из «нарушений» правоверия свободного рынка. «Право и Справедливость» ввела в действие щедрое пособие на ребенка, что позволило сократить масштабы нищеты и, возможно, поспособствует повышению уровня рождаемости в Польше. Пообещала дополнительную «13-месячную» выплату для пенсионеров и отмену подоходного налога для тех, кто моложе 26 лет. Правящая партия решила проводить политику, которая нравится ее электорату, а не узкой группе экономистов и доноров. Западные эксперты часто описывают «Право и Справедливость» и подобные ей партии как крайне правых. Однако на самом деле они являются правоцентристскими силами. Их прагматизм позволил им парировать вызовы как слева, так и справа. Правоцентристские партии Запада должны учиться на успехах своих восточноевропейских коллег. Недостаточно озвучивать популистские темы, нужно проводить экономическую политику в интересах рабочего класса, предоставляя выгоды трудящимся всех рас и вероисповеданий.

Государственный секретарь США Майк Помпео говорил в Ватикане о нарушениях религиозной свободы в Китае, информирует National Catholic Register (Айрондэйл, США). Выступая на конференции, Помпео заявил, что Китай отправил более миллиона уйгурских мусульман в лагеря для интернированных и бросает христианских пастырей в тюрьмы. Посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк подчеркнул, что Вашингтон призывают китайское правительство перестать воевать с верой. По словам посла, Государственный департамент особенно обеспокоен использованием Пекином передовых технологий, таких как распознавание лиц и система социальных кредитов.

Посольство Тайваня при Святом престоле провело прием, рассказывает Crux (Денвер, США). Посол Мэтью С. М. Ли высоко оценил Тайвань, назвав его старейшей демократией в Азии. Он гордится тем, что представляет «страну, где свобода религии и уважение основных прав человека являются реальностью». Тайвань установил дипломатические отношения со Святым престолом в 1942 году. Ли говорил о партнерстве посольства с Ватиканом, указав на сотрудничество в продвижении экологической повестки дня папы Франциска и оказании помощи бедным. На приеме присутствовали семинаристы, аккредитованные при Святом престоле журналисты, представители различных посольств, а также вице-декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре и секретарь Святого престола по связям с государствами архиепископ Пол Галлахер.

Преследование католиков в материковом Китае усилилось после того, как видные католические деятели в Гонконге выступили против коммунистического режима, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Издание ссылается на журнал Bitter Winter, освещающий религиозную свободу и права человека в Китае. В отличие от материка, в Гонконге католики не контролируются правительством, а на острове нет никакой «подпольной» Церкви.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) задается вопросом: что стоит за выступлением Помпео в Ватикане? Издание отмечает, что госсекретарь критиковал ряд иностранных правительств за преследование религиозных меньшинств в то время, как в самих Соединенных Штатах в Палате представителей начался процесс выдвижения обвинений президенту США Дональду Трампу. Подчеркивается, что «Помпео говорил монотонно, быстро читая свой текст без всякого выражения», и «он ушел сразу же после выступления, не дав журналистам возможности задать вопросы». Некоторые католические эксперты считают, что громкие слова Помпео являются попыткой отвлечь внимание от импичмента Трампу. Другие напомнили, что администрация президента «не работает с религиозными организациями и преследует верующих, если те помогают мигрантам».

Турция, Пакистан и Малайзия поддержали телевизионный проект «Исламофобия», передает Agenzia Fides (Ватикан). Новый телеканал, спонсируемый правительствами трех стран, заявляет своей целью распространение правильной информации об исламе и противодействие растущей исламофобии во всем мире, начиная с Запада. Предполагается трансляция программ на английском языке. Амбициозный проект был в центре внимания на встрече премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, состоявшейся в Нью-Йорке на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры трех стран заявили о намерении опровергнуть вводящие в заблуждение заявления, которые описывают ислам как религию насилия и всех мусульман как потенциальных террористов.

Военная победа в Сирии дала России особый вес на Ближнем Востоке, но в деле восстановления страны одной Москвы будет мало, утверждает Terrasanta.net (Милан, Италия). С военной точки зрения нет никаких сомнений в том, что российская армия в Сирии одержала стратегическую победу, приобрела опыт действий вдали от родины и создала инфраструктуру для массового и длительного присутствия ее сил. Россия оборудует военно-морскую базу в Тартусе, расширяет аэропорт Хмеймим, поставляет противоракетные системы сирийскому президенту Башару Асаду и, как это ни парадоксально, также турецкому Реджепу Тайипу Эрдогану. До сих пор Кремлю удавалось сохранять тонкий баланс между Сирией, Израилем, США, Турцией и Ираном. Но как долго это продлится? Рано или поздно Москве придется выбирать: удовлетворить Асада или найти компромисс со всеми остальными силами.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук провел рабочую встречу с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Стороны обсудили межконфессиональные отношения на Украине и обеспечение необходимых условий для сохранения религиозного мира. Шевчук подчеркнул, что диалог между Церквами возможен тогда, когда обе стороны признают друг друга субъектами такого диалога и выражают взаимоуважение. «К сожалению, на Украине сегодня не так просто с экуменическим диалогом. Официального экуменического диалога не существует», — добавил архиепископ. «Кроме того, по нашему мнению, очень важно, чтобы на локальном уровне мы могли применять достижения экуменического диалога, который происходит на общем уровне. Хотя мы чувствуем, что еще далек путь до осуществления этого, поскольку некоторые церковные деятели начинают интерпретировать саму возможность диалога как неизбежное слияние ныне существующих конфессий и таким образом оправдывают свою тактику конфессиональной изоляции», — сказал Шевчук.

Возможно, что 8 декабря Россия значительно приблизится к польским границам, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Это случится в том случае, если Москва и Минск согласятся на далеко идущую интеграцию на институциональном уровне, что на практике означает ликвидацию белорусской государственности. Конечно, президент Белоруссии Александр Лукашенко не спешит, потому что хочет остаться у власти. Однако президенту России Владимиру Путину нужен успех. Россия в стагнации, и Путину нужно «идти вперед». По мнению издания, это будет чему-то вроде следующего шага, чтобы обратить вспять то, что в начале своего президентства Путин назвал самой крупной катастрофой XX века, то есть распад Советского Союза. Остается вопрос, как поведет себя белорусская оппозиция. Он всё еще существует, поддерживает укрепление независимости Белоруссии и говорит о восстановлении национальной идентичности. Это трудная задача, потому что белорусы — это нация, не укоренившаяся в истории, мучающаяся выбором между традициями Великого княжества Литовского и традициями советского партизана. Однако большинство белорусов предпочли бы молча принять «аннексию», смириться с ней. Потому что они, кажется, идентифицируют сейчас себя со своей страной, но смогут также идентифицировать себя с Россией. Может оказаться, что оппозиция не будет достаточно сильной, а любой протест будет подавлен. Поглощение Белоруссии не произведет большого впечатления потому, что мир находится на грани глобального конфликта, и никому нет дела до обострения спора с Россией. Еще есть вопрос о белорусской армии. Но в последние годы она тесно сотрудничает с Россией.

Русские православные во Флоренции вместе с патриархом Кириллом, но хотят быть в общении со всеми, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Русский православный храм во Флоренции посвящен Рождеству Господня и святителю Николаю Чудотворцу. Его старостой является Анна Георгиевна Воронцова-Вельяминова, правнучка Александра Сергеевича Пушкина. Вместе с членами общины она поддержала протоиерея Георгия Блатинского, который решил присоединиться к Русской православной церкви заграницей, которая с 2004 года находится в общении с Московским патриархатом. «Большинство прихожан — это недавно прибывшие русские, украинцы, молдаване и другие, в том числе связанные семейными связями с русскими итальянцы, которые не заинтересованы принимать сторону того или иного патриарха», — рассказала изданию Воронцова-Вельяминова. По ее словам, после того, как благодаря Константинопольскому патриархату появилась новая Православная церковь Украины, «за исключением нескольких западных украинцев, которые чувствуют себя связанными с новой Церковью, одобренной греками, большинство украинцев в нашем приходе остались верными Московской церкви». Когда же приходу попытались навязать переход под юрисдикцию Константинополя, «мы решили присоединиться к юрисдикции РПЦЗ, которая находится в общении с Московским патриархатом. Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней (Стинберг) немедленно посетил нас и конфирмовал нашу общину… Сегодня мы поминаем московского патриарха Кирилла, но наше желание — это быть в гармонии со всем Православием».

Российские православные и католики провели круглый стол, посвященный молодежи и нравственным ценностям, передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Его провели в католической Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась в рамках международного форума «Богословское осмысление проблем зависимости: православный и католический взгляд», который проходил 1−2 октября в епархиальном управлении Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Ректор семинарии священник Константин Передерий отметил, что круглый стол входит в программу конференции по проблемам зависимости и проходит по теме «Нравственные ценности и молодежь», но темы эти связаны. Никому не нужно объяснять важность темы, и что такое зависимость, и другие зависимости, в которые вовлечена молодежь. «Эта проблема международная, и мы, христиане, не можем оставаться безразличными», — сказал ректор семинарии. После встречи в Гаване Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла «мы ищем совместные инициативы и возможности, где можем сотрудничать на благо всех», отметил Передерий. В ходе дискуссии протоиерей Георгий Иоффе, преподаватель миссиологии в Московской духовной академии, указал на главные вопросы, которые необходимо решить, чтобы привлечь молодежь: это проблемы доверия, одиночества в современном мире и самоидентификации. «Пока не найдем ответы на эти вопросы, вряд ли сможем что-то донести касательно нашей веры», — убежден священник.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».