В столице Среднего Урала выбрали 12 организаций, из чьих рядов будут приняты избирателя на опрос о храме Святой Екатерины. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM Четыре структуры связаны с руководством административным районов Екатеринбурга. Это АНО «Развитие Октябрьского района», Чкаловский и Орджоникидзевские советы ветеранов, а также «Центр поддержки НКО Железнодорожного района».

Также наблюдателей хотят послать свердловское отделение движения «Голос», АНО «Гражданский корпус», общественная организация «Аистёнок», областные представительства «Всероссийского межнационального союза молодежи», «Российского союза спасателей» и НП «Поддержка местного самоуправления и гражданских инициатив».

Ещё ряд организаций подали свои заявления, и данные инициативы проверяются в горизбиркоме.

Напомним, 13 октября в Екатеринбурге пройдёт голосование за новую площадку для храма Святой Екатерины. На каждом опросном участке будут представлены четыре общественных наблюдателя.