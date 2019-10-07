Киев, , 14:07 — REGNUM Недавние договоренности по Донбассу между Москвой и Киевом еще не означают мира между Украиной и Россией. Об этом заявил 7 октября на встрече с бизнесменами украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Укринформ».

»Соглашение по Донбассу и мир с Россией — это разные вещи», — подчеркнул министр.

Он отметил, что с одной стороны у Украины останутся претензии к России из-за Крыма, который там считают «незаконно оккупированным», а с другой стороны, по мнению Кулебы, Москва стремиться помешать нынешнему курсу Киева.

Напомним, в октябре украинской стороной была согласована «формула Штайнмаера», комплекс компромиссных мер по выполнению Киевом Минских соглашений. Данные шаги призваны разрешить военный конфликт, который длится в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За вхождение Крыма в состав РФ проголосовали на референдуме более 95% жителей полуострова.