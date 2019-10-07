Ростов-на-Дону, 7 октября 2019, 13:45 — REGNUM Назначен новый главный архитектор Ростовской области. Это следует из обновлённой информации о руководителях министерства строительства, архитектуры и территориального развития региона. размещённой на официальном сайте донского правительства.
Новым управленцев назначен Игорь Далаксакуашвили, ранее уже работавший на госслужбе. Так, с 2000 по 2009 год чиновник работал в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области в должности заместителя министра.
Затем Далаксакуашвили занял пост заместителя гендиректора компании «Патриот» по реализации региональных программ, в 2013 году — возглавил компанию.
Удостоен звания «Почетный строитель России».
ИА REGNUM напоминает, что прежний главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский в начале 2019 года попал под следствие и был арестован.