Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM Назначен новый главный архитектор Ростовской области. Это следует из обновлённой информации о руководителях министерства строительства, архитектуры и территориального развития региона. размещённой на официальном сайте донского правительства.

Новым управленцев назначен Игорь Далаксакуашвили, ранее уже работавший на госслужбе. Так, с 2000 по 2009 год чиновник работал в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области в должности заместителя министра.

Затем Далаксакуашвили занял пост заместителя гендиректора компании «Патриот» по реализации региональных программ, в 2013 году — возглавил компанию.

Удостоен звания «Почетный строитель России».

ИА REGNUM напоминает, что прежний главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский в начале 2019 года попал под следствие и был арестован.