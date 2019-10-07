Москва, 7 октября 2019, 13:53 — REGNUM Беседа сотрудников ФБР США с депутатом Госдумы РФ Ингой Юмашевой («Единая Россия») в Нью-Йорке является тревожным инцидентом. Об этом сообщил 7 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание парламентария в аэропорту.
Действия американских властей неприемлемы, Кремль глубоко озабочен таким развитием событий, добавил Песков. Он отметил, что реакцию российской стороны уже изложил МИД и предпринял «все необходимые демарши».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о задержании Юмашевой, которая прибыла на форум «Диалог Форт-Росс», в воздушной гавани Нью-Йорка. Сотрудники ФБР допрашивали депутата в течение часа, после чего предложили продолжить беседу позднее в «неформальной обстановке».
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